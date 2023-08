Banque de données sur le foncier: ANSD projette de mettre en place une plateforme

Vendredi 18 Août 2023

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie a organisé une table ronde sur la collecte et l’utilisation des données foncières, l'Ansd et ses partenaires envisagent de mettre en place une plateforme de banque de données sur le foncier pour permettre d'éclairer les décisions des autorités. D’après le directeur général de l'ANSD, Aboubacar sédikh Beye, il a été aussi, décidé de mettre à la disposition des acteurs, les données sur le foncier.