Banque islamique du Sénégal : deux caissières pompent 30 millions dans les comptes de Mbaye Diagne ND. A Mara et ND. S. Thiam, deux caissières à la Banque islamique du Sénégal (Bis) ont puisé près de 30 millions FCFA dans les comptes de l'international Sénégalais Mbaye Diagne, selon L’Observateur.

Vendredi 20 Décembre 2019

En service respectivement aux agences de la Cité Soprim et de Liberté 6-, les deux mises en cause ont été arrêtées et déférées au parquet le 17 décembre dernier, pour association de malfaiteurs, extorsion et détournement de fonds, escroquerie et abus de confiance.

C’est Nd. A. Mara, qui est passée aux aveux en premier, indiquant aux enquêteurs avoir agi de la sorte pour supporter les frais médicaux de sa mère.



