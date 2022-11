Bara Dolly encense Mamadou Moustapha Bâ et s'interroge sur l'excédent des dépenses sur les recettes Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Novembre 2022 à 15:28 | | 0 commentaire(s)| Le député Abdou Bara Dolly Mbacké qui a félicité le Ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Bâ, n'a pas aussi tari d'éloges pour la Douane, ainsi que l'augmentation du budget. Cependant, il a soulevé les souffrances de la population d'autant que les chiffres traduisent un impact positif, sans oublier les cultivateurs et les éleveurs qui connaissent de réelles difficultés. Il s'est posé la question à savoir pourquoi nos recettes sont inférieures à nos dépenses.



