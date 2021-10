Barange et Manolo, voice of the Gypsies unissent leurs forces avec La Promesse Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Octobre 2021 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

Quand le rappeur Barange invite un ex Gipsy Kings, cela fait forcément une collab étonnante ! Inclassable, incomparable, La promesse c’est la Corse et la Camargue qui fusionnent pour la première fois, en son et aussi en images, grâce au clip qui accompagne le duo. Un texte intense sur les valeurs commune...





Source : https://www.podcastjournal.net/Barange-et-Manolo-v...

