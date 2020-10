Barange nous fait découvrir son nouveau single D'où l'on vient Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Octobre 2020 à 15:00 | | 0 commentaire(s)|

Barange a mis en ligne un nouveau single, D'où l'on vient, à teneur aussi sensible qu'autobiographique. Entre l'univers Marvel Comics et celui de la saga Harry Potter, le chanteur et musicien nous transporte en musique dans son monde bien à lui. La production est authentique et incarnée, et l...





Source : Le chanteur Barange est de retour ! Quelques mois après le clip du Game, et le EP 24, le musicien évoque son enfance à Montpellier, sa famille et ses espoirs avec un titre vibrant, D'où l'on vient.Source : https://www.podcastjournal.net/Barange-nous-fait-d...

