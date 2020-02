Barcelone : Ansu Fati inscrit un nouveau record en Liga Ansu Fati est devenu le plus jeune joueur à inscrire un doublé en Liga grâce à ses deux buts en première mi-temps lors du match contre Levante dimanche.





Âgé de 17 ans et 94 jours, Ansu Fati a marqué à la 30e et la 31e minute au Camp Nou, battant le record établi par Juanmi Jimenez du Real Zaragoza en 2010, qui avait alors 17 ans et 115 jours.



L’attaquant d’origine bissau-guinéenne a débuté le match en attaque à trois avec Lionel Messi et Antoine Griezmann, mais s’est avéré être le plus décisif devant le but pendant les 45 premières minutes.



Fati était ravi d’avoir écrit un autre chapitre de son histoire. « C’est un rêve. J’en ai toujours rêvé et il s’est réalisé », a-t-il déclaré aux journalistes après le match.



« Merci à tous pour cette opportunité. Ils viennent de me dire que c’est un record mais bon, je n’ai rien à dire sauf que je dois continuer à m’améliorer et saisir chaque opportunité. Mes coéquipiers ont facilité les choses dès le premier jour et je leur suis reconnaissant à tous. Ce n’est pas facile pour eux de se comporter aussi bien et je leur en suis très reconnaissant. »



Fati a fait ses débuts avec les Blaugranas cette saison à l’âge de 16 ans et est devenu le plus jeune buteur du club, et le troisième plus jeune buteur de la Liga lorsqu’il a marqué contre Osasuna en août.



L’international espagnol de moins de 21 ans est également devenu le plus jeune buteur de l’histoire de la Ligue des champions avec son but victorieux contre l’Inter à San Siro en décembre.



Cette saison, Fati a fait 19 apparitions sous le maillot du Barça, marquant cinq buts et délivrant une passe décisive.





