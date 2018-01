Barcelone: Les vérités de Coutinho après ses grands débuts avec le Barça !

Alors que Philippe Coutinho a enfin connu ses premières minutes avec le Barça, le Brésilien savoure.



Arrivé blessé au FC Barcelone cet hiver, pour la coquette somme de 160M€, bonus compris, Philippe Coutinho a finalement étrenné ses nouvelles couleurs ce jeudi soir, lors de la victoire des Catalans face au voisin de l'Espanyol lors du quart de finale retour de la Coupe du Roi (2-0). Invité par la chaîne officielle à s'exprimer sur ses grands débuts avec le Barça, l'ex-star de Liverpool tient notamment à remercier les supporters présents au Nou Camp.



« Une soirée très spéciale pour moi »



« Cela a été une soirée très spéciale pour moi, je ne vais pas l'oublier. Tous les supporters et tous les joueurs m'ont très bien accueilli et m'ont beaucoup aidé. J'étais un peu nerveux et anxieux, mais ensuite, je me suis calmé et j'ai pu m'adapter au jeu. Je suis très heureux d'avoir disputé mes premières minutes de jeu avec ce club et ému de la manière dont j'ai été accueilli », confie ainsi Philippe Coutinho.