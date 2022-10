Barrière Linguistique, Déficit d’enseignants, d’encadreurs, Problème d’orientation… Le Sadef met à nu les handicaps qui plombent la qualité du système éducatif Le Syndicat autonome pour le développement de l’éducation et de la formation (Sadef) a tenu son Conseil national syndical le week-end dernier. Les enseignants se sont penchés sur la gestion éducative : quelles stratégies pour relever le défi de la qualité ?

Ils ont mis cette occasion à profit pour passer à la loupe les difficultés qui empêchent d’atteindre la qualité dans le système éducatif.



La qualité se pose avec acuité dans le système éducatif sénégalais. Nous travaillons avec un médium qui n’est pas adossé à nos valeurs, à notre tradition, car nous pratiquons la langue française qui, en réalité, constitue une barrière linguistique pour les apprenants (les enfants). C’est un handicap à l’atteinte de la qualité. Nous avons aussi le déficit criard d’enseignants, d’encadreurs. Sans oublier le problème d’orientation, car beaucoup d’élèves échouent à cause d’une mauvaise orientation ». Le Sadef estime qu’il faut bâtir un système d’orientation fort», soutient Mbaye Sarr.



À en croire le secrétaire général du Sadef, le système éducatif doit disposer d’un système d’évaluation efficace et performant pour permettre aux élèves de réussir durant leur cursus scolaire.



«Pour que tout cela puisse se faire, il faut opérer des ruptures paradigmatiques. Car le Sénégal doit s’appuyer sur sa culture pour bâtir un système éducatif fort», explique M. Sarr. Pour le Conseil national syndical du Sadef, l’État doit prendre des mesures radicales. «Nous pensons que nous devons aller vers une culture de la qualité. Mais cela suppose une vision, que l’État doit prendre», soutient le Sadef.



Le Conseil national syndical du Sadef a réuni une cinquantaine de sections, qui ont pris part à la rencontre, tenue à la Fastef.

