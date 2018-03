Barthélémy Dias : “On saura si le juge Lamotte est le responsable moral de la section Apr de la Justice”

"Vendredi, on saura si Malick Lamotte est le responsable moral de la section Apr de la justice. Parce qu’il est temps que les gens de l’Apr et leurs sbires en l’occurrence Bby, arrêtent d’instrumentaliser la justice…", a dit le maire de Mermoz Sacré-Cœur Barthelemy Dias dans une interview accordée, parue jeudi dans "Walfadjiri".



Le maire de Dakar et ses collaborateurs jugés en janvier et février derniers doivent connaître leur sort, sauf renvoi du juge, ce vendredi 30 mars 2018. Barthélémy Dias pense que Khalifa Sall sera relaxé. Mais avec le doute en bandoulière, il invite le Juge Lamote à prendre exemple sur le juge Kenyan qui a annulé une élection présidentielle, mais aussi sur son collègue Ibrahima Dème qui a récemment démissionné de la magistrature.



« Ce procès n’est rien d’autre qu’un complot politique au cœur duquel se trouve Ousmane Tanor Dieng pour liquider le maire le Dakar Khalifa Sall », accuse-t-il.