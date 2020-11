Barthélémy Dias, Ousmane Sonko et Guy Marius Sagna feront face à la presse ce mercredi Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Novembre 2020 à 16:04 | | 0 commentaire(s)|

Les grosses pointures de l'opposition convient la presse, cet aprés midi, pour une importante déclaration au centre socio-culturel Sacré-cœur (à coté de l'école IPG) à 16h.

Nous y reviendrons



Source : Source : https://letemoin.sn/barthelemy-dias-ousmane-sonko-...

