Barthélémy Dias fixé sur son sort aujourd’hui

C’est aujourd’hui que le maire de Mermoz Sacré sera édifié sur son sort par le Tribunal des flagrants délits de Dakar. Barthélémy Dias est poursuivi pour outrage à agent et d’appel à attroupement non armé, suite aux propos qu'il a tenus après le verdict du jugement du maire de Dakar Khalifa Sall. Il a nié les faits et qualifié son procès de politique. Le parquet a requis 2 ans d’emprisonnement dont un an ferme.