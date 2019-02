Barthélémy Dias porté disparu, quand Dias fils devient un "sniper" Alors que son papa Jean Paul Dias a décidé de soutenir Macky Sall à la Présidentielle de 2019 et que Khalifa Sall n'a pas encore donné de consigne de vote, l'environnement médiatique semble orphelin des diatribes et des tirs à la "Kalachnikov" de Barthélémy Dias. Où se cache Barthélémy Dias? Que mijote-t-il?

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Février 2019 à 12:39 | | 0 commentaire(s)|





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos