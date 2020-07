Basculement de l'analogique vers le tout numérique: La TDS rend visite à la 7TV

Expert dans le domaine du numérique avec une expérience de plus de 15 ans, dans les nouvelles technologies, ce sénégalais de 43 ans a fait ces armes dans la multinationale américaine CISCO SYSTEMS premier équipementier mondial dans le domaine de l’informatique et des télécoms en qualité de Directeur régional en charge des marchés entreprises et secteur public sur la zone Afrique de l’ouest et du centre.







Ensuite il a rejoint la sociéte multinationale Alcatel Lucent fournisseur d’infrastructure réseau pour opérateur de télécoms en tant que Directeur en charge des industries stratégiques « initiatives autour des marchés verticaux » en Afrique de l’ouest et du centre.



Fort de ces expériences Amadou DIOP lance la société de consulting Horizons Télécoms et en collaboration avec le cabinet international TACTIS il réalise le Plan national Haut Débit du Sénégal en 2018 pour le compte du Ministère en charge de la communication, des télécoms et de l’économie numérique du Sénégal.



Les activités de conseil en transformation l’amènent à effectuer une mission en tant que membre du comité exécutif national de la transition analogique au numérique « CONTAN », crée par le Président de la République du Sénégal pour prendre en charge les questions liées :