Basket I Coupes Saint-Michel et de la Ligue Dames: Rudes duels pour une place en finale, ce vendredi Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Avril 2025 à 17:10

Des affiches alléchantes sont au menu des demi-finales de la coupe Saint-Michel de basket, réservés aux hommes, vendredi, au stadium Marius Ndiaye. Guédiawaye basket academy (Gba) affrontera le Dakar université clubs (Duc). Les deux formations sont logées dans la même poule B en championnat. Le Duc, qui a perdu à deux reprises devant Gba, va tenter de prendre sa revanche pour se qualifier en finale. L’autre rencontre opposera l’Asc Ville de Dakar à l’As Douanes, les deux meilleures équipes de la saison qui sont actuellement en tête des poules A et B en championnat. Chez les dames, on joue les demi-finales de la coupe de la Ligue de Dakar. Gba va croiser l’Asc Ville de Dakar et le Duc affrontera Derklé basket loisir club (Dbaloc). Programme vendredi 4 avril à Marius Ndiaye Demi-finales Coupe Saint-Michel 21H 30 : Gba-Duc 19h 30 : Ascvd-AS Douanes Demi-finales coupe de la Ligue dames 17h 30 : Duc-Dbaloc 15h 30 : Gba-Ascvd



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-79691-basket-coupes-...

