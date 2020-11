Basket / NBA Drafts 2020 : Karim Mané et Lamine Diané à un pas de l'élite américaine Rédigé par leral.net le Mardi 17 Novembre 2020 à 23:33 | | 0 commentaire(s)|

Karim Mané et Lamine Diané en bonne position pour la traditionnelle cérémonie des drafts 2020, précisément les repêchages de la NBA, prévue par visioconférence dans la nuit du Jeudi 19 novembre, à partir de 1h00 GMT. Ces deux basketeurs sénégalais qui figurent parmi les meilleurs espoirs, auront peut-être la chance d'être sélectionnés lors de ces drafts et de signer un contrat en or. Les drafts consistent en la recherche de jeunes talents sportifs afin de leur permettre de rejoindre des équipes NBA selon des critères spécifiques.



Né à Dakar, Karim Mané (Université Vanier, Montréal) a très tôt rejoint le Canada à l'âge de 7 ans. Le neveu du basketeur international sénégalais, Maurice Ndour, qui s'est lancé dans le basket à l'âge de 12 ans, est aujourd'hui éligible pour ces fameux drafts NBA. Si Karim Mané est sélectionné, il deviendrait le premier joueur sénégalais à être retenu depuis Gorgui Dieng, qui a été drafté 21e joueur lors du NBA draft en 2013.



Quant à Lamine Diané (23 ans, 2m01, Cal State Université - Northridge), il a déjà participé au Basketball Without Borders Africa en 2014 à Johannesburg, et au Basketball Without Borders Global en 2015, qui avait été organisé à New York dans le cadre de la NBA All-Star de 2015. Il a été successivement nommé joueur de l'année Big West en 2019 et 2020.



Si Karim Mané est sélectionné dans le top 7, il deviendra alors le joueur sénégalais au meilleur classement de tous les temps. En cas de sélection à la 8ème ou en 9ème position, il sera le joueur sénégalais le mieux classé depuis Desagana Diop, qui avait été sélectionné en 8ème position en 2001. À noter qu'en 2006 Mouhamed Sène, avait été drafté en 10e position, l'un des meilleurs rangs acquis par un Sénégalais en NBA.



Dans l'éventualité où les deux sénégalais seraient sélectionnés à l'issue de ces repêchages NBA 2020, ce serait la deuxième fois que deux joueurs du Sénégal soient sélectionnés dans le même draft après la paire Mouhamed Sène et Cheikh Samb draftés en 2006.

