Basket-Tournoi de Dakar : Sénégal- Côte d’Ivoire (70-61)

C’est l’affiche du match d’ouverture de l’afrobasket qui s’est jouée aujourd’hui à Marius Ndiaye. Les coéquipièroes de Astou Traoré ont démarré la préparation par une victoire devant la Côte d’ivoire (70-61).



Pour un match de préparation, les deux adversaires ne se sont pas fait cadeau. Sur le jeu, la détermination, l’envie de gagner, lionnes et éléphantes ont été au même pied d’égalité. Les lionnes se sont montrées offensives dès le premier quart temps (26-14 ). Une adresse qu’elles n’ont pas perdu jusqu’à la mi-temps avec Astou Traoré 10 pts, les lionnes creusent l’écart avec +12 points (38-29).



Une partie difficile où les éléphantes ont été plus d’attaque avec 15 points inscrits. Avec 15 joueuses dans son groupe, le coach Cheikh Sarr a fait tourner son effectif. Même si Mame Diodio Diouf, blessée en début du dernier round n’a pas terminé la partie. Ses coéquipières ont fait le boulot en terminant le 3e quart (61-43).



N’empêche les lionnes vont marquer leur territoire en s’imposant devant la Côte d’Ivoire avec 9 points d’écart. Les cadres de l’équipe ont assuré, Yacine Diop 14pts, Astou Traoré 12 points, Coumba Sarr 7pts et Bintou Dieme 6pts.



Programme 2e journée au palais des sports Dakar Arena



17h Côte d’ivoire vs Egypte

19h Angola – Sénégal



