Bassirou Diomaye Faye investi 5e président du Sénégal : Ce que Boubacar Camara retient de son discours

Il a fait noter au passage que le nouveau président de la république, élu au premier tour, a compris les enjeux et, est décidé à passer à l'action, avec le désir de changement. Il souligne que c’est également un sentiment de d'espoir sur l'avenir de notre pays, l'avenir de nos institutions. Parce que ça, ce n'était pas évident.



Ce que je retiens de son discours, c'est qu'il a bien compris le désir de changement et le besoin d'indépendance de la justice et, de façon générale, le besoin d'amélioration des conditions de vie des populations, engagement pour lequel, nous nous sommes tous battus dans l'opposition.



Mais aujourd'hui, c'est le Sénégal qui a gagné….