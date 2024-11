Bassirou Diomaye Faye s’attaque à la mendicité des talibés et propose une renaissance des daaras Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Novembre 2024 à 17:21 | | 0 commentaire(s)|

La troisième édition de la Journée nationale des Daaras s'est tenue ce jeudi à Diamniadio, sous la présidence du chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Lors de cet événement, le Président a mis en lumière une problématique majeure de l'enseignement coranique : la mendicité des enfants talibés. Ce phénomène, souvent critiqué par une partie de la société sénégalaise, a occupé une place centrale dans les préoccupations exprimées par le chef de l'État. Impressionné par les performances des Ndongo et Serigne Daara à la Dakar Arena, le président Diomaye a exhorté les acteurs à redonner de l'éclat à leur Alouwa. Dans son discours, le chef de l'État a regretté : « il serait injuste de taire les défis qui ternissent parfois l'image des Daaras et leur noble vocation: le phénomène de la mendicité forcée des enfants, souvent visible dans nos rues constitue une déviance. Il faut corriger par rapport à l'esprit originel des Daaras, ces pratiques qui n'ont rien à voir avec l'essence même de ces institutions doivent être revues. Il est de notre devoir collectif d'agir pour que chaque enfant inscrit dans un Daara puisse apprendre et s'épanouir dans la dignité ».



Source : Source : https://atlanticactu.com/bassirou-diomaye-faye-sat...

