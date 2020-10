Bathélémy Dias: «Interdire un téléthon pour aider les familles, c’est inadmissible et c’est scandaleux » Rédigé par leral.net le Mardi 20 Octobre 2020 à 13:39 | | 0 commentaire(s)|

Le maire de Sicap Mermoz est très remonté contre le CNRA du fait qu’il l’ait interdi d’organiser un telethon destiné aux expulsés de temes Sud sur la SEN TV.A cet effet M. Dias sort ses griffres et asséne ses verités.< Le maire de Sicap Mermoz est très remonté contre le CNRA du fait qu’il l’ait interdi d’organiser un telethon destiné aux expulsés de temes Sud sur la SEN TV.A cet effet M. Dias sort ses griffres et asséne ses verités.<<C’est extrêmement déplorable qu’on annule un téléthon en mettant la pression sur un groupe de Presse libre et indépendant dans une République qui se respecte. Je pense que la posture du régime actuel, à travers le CNRA, de vouloir interdire un téléthon pour aider les familles, c’est inadmissible et c’est scandaleux. Je rappelle que dans ce pays, on a organisé un téléthon pour un homme qui a été condamné, on lui avait mobilisé 100 millions pour lui permettre de pouvoir échapper à la prison. Là, on parle de la dignité de familles de militaires. Et le pouvoir en place s’organise pour menacer un organe de Presse>>



Source : Source : https://letemoin.sn/bathelemy-diaz-interdire-un-te...

Accueil Envoyer à un ami Partager