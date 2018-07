Bâtiment effondré à Tambacounda: Fallou et Seydou y restent, Moussa en réchappe de justesse

Un drame s’est produit hier, à Tambacounda. En effet, un bâtiment en chantier s’effondré sur deux maçons qui ont perdu la vie sous les décombres. L’accident a eu lieu au quartier Salikéné au niveau du grand carrefour dénommé «Tass sa ngoro» peu après 8 heures.



Les ouvriers se sont donnés rendez-vous au chantier pour achever les travaux. Il fallait alors enlever le fer et les planches qui soutenaient la dalle lors de la confection de la terrasse. Les normes de construction n’étant pas du tout respectées par les maçons, il a suffi qu’ils enlèvent les barres de fer et les planches pour que la dalle leur tombe dessus.



Les deux ouvriers, Fallou et Seydou, sont restés enfouis dans les décombres. Alertés, les sapeurs pompiers ont extrait des décombres les deux corps sans vie des ouvriers. Quant au chef de chantier, Moussa, il l’a échappé de justesse.







L'As

