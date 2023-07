Bâtiment et construction: Le projet"Transformer l'environnement bâti grâce aux matériaux durables", lancé Rédigé par leral.net le Mardi 18 Juillet 2023 à 17:43 | | 0 commentaire(s)| Les émissions générées par les activités humaines continuent de dégrader la composition de l'atmosphère. Ainsi, le ministère de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique, en partenariat avec le programme des Nations Unies pour les établissements humains et conjointement, avec le programme des Nations-Unies pour l'environnement et l'UNOPS a organisé un atelier de lancement au Sénégal du projet, "Transformer l'environnement bâti grâce aux matériaux durables". Il sera question d'élaborer une feuille de route pour le bâtiment et la construction. Tout ceci, se fera en 5 thèmes pour 4 objectifs dont, un environnement sain et inclusif.



