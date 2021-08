Baye Guèye, « Tigre de Fasss » :À l’origine du surnom, le journaliste du «Soleil» Yamar Diop Rédigé par leral.net le Lundi 9 Août 2021 à 20:00 | | 0 commentaire(s)|

C’était au lendemain d’un combat «sanglant». Le 14 juillet 1968, deux lutteurs qui avaient écrire l’histoire se faisaient face aux Arènes Makhary Thiam de Fass : Sa Ndiambour de Louga et Mbaye Guèye de Dakar. Des coups de poings, ils en échangèrent comme si leur survie en dépendait. Au plus fort de la bagarre, le premier […] C’était au lendemain d’un combat «sanglant». Le 14 juillet 1968, deux lutteurs qui avaient écrire l’histoire se faisaient face aux Arènes Makhary Thiam de Fass : Sa Ndiambour de Louga et Mbaye Guèye de Dakar. Des coups de poings, ils en échangèrent comme si leur survie en dépendait. Au plus fort de la bagarre, le premier fit exploser l’arcade sourcilière du second qui se retrouva couvert de sang. Impressionnés, les spectateurs ne voulaient plus du combat et l’arbitre songea même à interrompre les débats. «Je m’y suis catégoriquement opposé», raconta plus tard le principal concerné, Mbaye Guèye. Il ne tenait pas à perdre par arrêt de l’arbitre ou par abandon. Il tenait à aller au bout de son combat. Malgré le sang et la douleur, le lutteur de Fass serra les dents et finit par s’imposer brillamment. Le lendemain, le journaliste Yamar Diop, devenu plus tard un grand chroniqueur des courses hippiques, évoqua dans les colonnes du «Soleil» le courage du vainqueur à qui il rendit hommage en le qualifiant de «Tigre de Fass», du nom de son populeux quartier de Dakar. Une légende venait de naître et le surnom est resté pour l’Eternité, car après Mbaye Guèye, son frère cadet Moustapha Guèye le magnifique a entretenu le legs et Gris Bordeaux s’emploie actuellement à perpétuer l’œuvre. B.K.N



Source : Source : http://lesoleil.sn/baye-gueye-tigre-de-fasss-a-lor...

