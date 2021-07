Bby Keur Massar : Les ministres Assome Diatta et Amadou Hott contestés Rédigé par leral.net le Lundi 12 Juillet 2021 à 11:14 | | 0 commentaire(s)|

Ils sont ministres, mais leur leadership est contesté. Certaines femmes de la mouvance présidentielle affirment que les ministres Aminata Assome Diatta et Amadou Hott veulent profiter de leur position dans l’attelage gouvernementale pour se positionner comme responsables départementaux de Keur Massar. Or, d’après elles, ils n’ont pas les capacités de mobilisation qu’il faut pour être […] Ils sont ministres, mais leur leadership est contesté. Certaines femmes de la mouvance présidentielle affirment que les ministres Aminata Assome Diatta et Amadou Hott veulent profiter de leur position dans l’attelage gouvernementale pour se positionner comme responsables départementaux de Keur Massar. Or, d’après elles, ils n’ont pas les capacités de mobilisation qu’il faut pour être à la tête de la mouvance présidentielle dans le nouveau département. Elles reprochent au ministre du commerce de s’être “réfugiée” dans le département parce qu’étant en position de faiblesse à Ziguinchor. “Aminata Assome Diatta assommée à Ziguinchor par Ousmane Sonko veut venir ici, à Keur Massar, pour semer le trouble. Nous lui demandons d’arrêter ses agissements”, déclare Oulimata Ndoye, adjointe au maire de Keur Massar et coordonnatrice locale des femmes de l’Apr. Selon elle, Assome Diatta tente de déstabiliser leur parti alors qu’elle est incapable d’installer un comité. Quant au ministre de l’Economie, Amadou Hott, les contestataires rappellent qu’il a toujours été battu aux élections par le maire libéral Bara Gaye. “Il n’a jamais gagné sa commune de Yeumbeul Sud et il veut déstabiliser Keur Massar. Il n’a pas de base politique. Il devrait surtout mobiliser des moyens pour récupérer Yeumbeul Sud des mains de Bara Gaye au lieu de combattre son frère de parti Moustapha Mbengue”, ajoute Oulimata Ndoye.



Source : Source : https://www.lasnews.info/bby-keur-massar-les-minis...

Accueil Envoyer à un ami Partager