Bébé broyé par une machine à laver : 3 personnes arrêtées

Un bébé de deux jours a été retrouvé mort dans une machine à laver, ses membres déchiquetés, son estomac déchiré



L’horreur s’est passée ce 25 juillet à l’hôpital Abass Ndao de Dakar . Le bulletin d’examen du corps fait état d’une « segmentation des membres » de son nouveau-né, d’un « estomac déchiré » et de « la peau qui s’enlevait », notamment.



Le débris des membres ont été mis sous-scellés, selon les informations de L’Observateur par la police scientifique. Le commissariat de la Médina a procédé à l’arrestation de 3 mis en cause, lit-on dans Senenews.



Il s’agit de la dame qui a passé la nuit avec l’enfant, celui qui a ramassé le linge à l’entrée jusqu’à la lingerie et celui qui était affecté à la buanderie. Une énigme plane encore sur les circonstances de la mort du bébé.