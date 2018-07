Bécaye Mbaye sur le combat Eumeu Sène vs Bombardier: « Eumeu Sène doit lutter avec intelligence…»

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Juillet 2018 à 12:03

Bécaye Mbaye analyse au micro de Senego, le combat Bombardier vs Eumeu Sène du 28 juillet prochain. Selon l’animateur de « Bantamba », « Bombardier part favori devant Eumeu Sène mais ce dernier doit lutter avec intelligence ».



« Bombardier doit savoir qu’il se frotte à un lutteur teigneux et très rusé, un adepte de la lutte pure. Néanmoins, la bagarre n’arrange pas Eumeu Sène. Il peut mettre en place une stratégie pour essayer de pousser à la faute Bombardier, uniquement pour le saisir et le travailler au corps. »



« Eumeu Sène doit lutter avec intelligence »



« Terrasser Bombardier à la bagarre, sera très compliqué. La seule chose que Eumeu Sène doit faire, c’est de tout miser sur ses qualités de lutte. Il doit savoir que ce n’est pas la force qui va faire tomber Bombardier, mais plutôt son intelligence. Et d’ailleurs, c’est ce qui a coûté cher à Modou Lo. Avec ses qualités de lutte pure, le sociétaire de Tay Shinger peut battre n’importe quel lutteur dans l’arène. La bagarre sera fatale pour lui, parce que Bombardier a une plus grande allonge, ce qui est un atout de plus pour le roi des arènes «, affirme-t-il.



« Bombardier a une meilleure allonge »



« Bombardier par contre doit utiliser la bagarre et sa force pour empêcher Eumeu Sène d’utiliser son point fort qui est la lutte pure. Tout cela, avec intelligence d’autant plus que maintenant, il est devenu beaucoup plus mature. L’autre avantage qu’il a sur son adversaire, est sa bonne allonge où il pourra placer de bons et terribles coups », décortique l’animateur de la 2Stv.

