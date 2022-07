Belgique : Le meeting d’ouverture de la coalition BBY à Charleroi avec le candidat Mamoudou Moctar Bâ (Photos)

Le meeting d’ouverture de la coalition Benno Bokk Yaakaar a eu lieu samedi 16 juillet à Charleroi.



Organisé par la section de l’Apr du Hainaut dirigée par Mme Aissatou Thiam, le meeting en vue de la campagne législative du 31 juillet prochain était présidé par le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Mamoudou Moctar Ba, titulaire pour le Département de l’Europe du Nord, de l’Est, de l’Ouest et du Centre en présence d'Ousmane War, président d’Honneur de l'Apr Belgique-Luxembourg.



Bachir Ndiaye, Chargé des Elections de la Coalition, les coordonnateurs des différentes sections; les représentants des partis qui composent Benno Bokk Yaakaar à l'occurrence Orphée Kinss de l'Afp; Khadiatou Diallo du Ps ou encore Penda de l'UCS d'Abdoulaye Baldé, ont répondu présents, tous réunis autour de l'essentiel afin de donner la majorité parlementaire au Pésident Macky Sall dans la circonscription électorale.



La présence de la jeunesse à travers Madia Souaré, la commission des femmes et des Sages, a donné un cachet prometteur pour l'issu du vote au soir du 31 juillet.



Prenant la parole, le candidat Mamoudou Moctar Ba s'est félicité de la mobilisation des militants et a insisté sur les visites de proximité auprès des compatriotes parce que l'objectif étant de gagner avec cette partition électorale avec une majorité écrasante en Belgique et au Luxembourg.



Dans son discours, il a promis de défendre les dossiers cruciaux qui intéressent les compatriotes de la diaspora à savoir l'accès à des logements décents et sécurisés, le plaidoyer pour la baisse de huit à cinq ans de l'âge des véhicules importés au Sénégal.



Le candidat promet également une fois député de travailler pour que les passeports et cartes d'identité puissent être confectionnés au sein de l'Ambassade du Sénégal à Bruxelles. Prêchant l'unité de la coalition, il a soutenu : " je serais au service de toute la communauté sénégalaise du Département électoral, sans exception".