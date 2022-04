Belgique: un accident de bus fait deux morts, le chauffeur testé positif aux stupéfiants Rédigé par leral.net le Lundi 11 Avril 2022 à 18:59 | | 0 commentaire(s)| Le conducteur, un Français de 35 ans travaillant pour la société BlaBlaCar, a été interpellé dimanche. Deux personnes sont mortes et cinq autres sont grièvement blessées.



Un accident de bus BlaBlaCar a fait deux morts et cinq blessés graves dimanche dans le nord de la Belgique. Le chauffeur, de nationalité française, a été interpellé à la suite d'un test salivaire positif aux stupéfiants, a annoncé le parquet d'Anvers. Ce Français de 35 ans est actuellement interrogé et son permis lui a été retiré, précise le parquet, cité par l'agence Belga.



Deux personnes sont mortes et cinq sont dans un état critique selon la police fédérale belge. Vingt-deux autres passagers ont été blessés plus légèrement, rapporte la même source.



Une enquête interne ouverte



Le bus transportait 30 voyageurs et effectuait la liaison Paris-Lille-Amsterdam, a précisé un porte-parole de BlaBlaCar auprès de l'AFP. Les passagers sont pour la plupart Français mais des personnes de nationalités espagnole, canadienne, mexicaine, croate et américaine se trouvaient également à bord, selon l'agence Belga.



"Bien que les contrôles de drogues ne soient pas légalement obligatoires pour que le chauffeur puisse démarrer le bus (contrairement à ce qui existe pour l'alcool), nous appliquons des procédures strictes pour sélectionner et contrôler nos partenaires de bus", affirme BlaBlaCar, ajoutant avoir "lancé une enquête" sur "cette défaillance de sécurité".

Elle précise avoir "pris contact avec VIC, le partenaire exploitant cette ligne de bus, pour comprendre les circonstances de l'accident et venir en aide aux passagers".



Le bus a dévié de sa trajectoire



Les photos de l'accident montrent que le car rouge de BlaBlaCar s'est couché sur le flanc, et que son pare-brise s'est brisé avec le choc. Il aurait dévié de sa trajectoire et percuté le rail en béton bordant l'autoroute. Si certains médias belges, à l'image de SudInfo, évoquent la possibilité d'un assoupissement du chauffeur au volant, les circonstances du drame restent à préciser.



L'accident s'est produit à la mi-journée, vers 11h45, sur une autoroute dans la province d'Anvers à hauteur de la localité de Schoten. La section de l'autoroute où il s'est produit, en direction des Pays-Bas, a été fermée temporairement à la circulation.

