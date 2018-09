Belgique : une présentatrice météo victime de racisme

Mercredi 5 septembre, une présentatrice de télévision belge a témoigné sur les réseaux sociaux, être victime d'insultes et de racisme. "Hier, une dame a appelé pour dire que j'étais trop noire et qu'on ne voyait rien dans l'écran. Parce que, j'étais trop noire", raconte dans une vidéo personnelle Cécile Djunga, présentatrice météo à la RTBF, la chaîne télévisée, publique belge.



C'est une très mauvaise histoire belge, parmi des centaines d'autres. En fait, c'est le quotidien de cette jeune femme, depuis sa première apparition, il y a un an. "Recevoir de sale négresse, rentre dans ton pays. En fait, ce n'est pas drôle, moi j'en ai marre", poursuit-elle, la voix tremblante. Blessée par ces insultes à répétition, elle lance un appel sur son compte Facebook : "On a eu Balance ton porc, maintenant on va avoir Balance ton con. On va balancer les gens qui sont trop fermés d'esprit".



"Vous me rendez plus forte"



La météo de Cécile Djunga est une tranche de bonne humeur où elle met en avant ses talents de comédienne. "Là, ça me touche. Parce que je suis émue, mais vous, me rendez plus forte", poursuit-elle.



Son coup de gueule a été vu 500 000 fois. Cécile Djunga a reçu beaucoup de messages de soutien. La télévision belge envisage de poursuivre les auteurs des messages racistes.