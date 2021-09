Beni, état de siège quel résultat ? Analyse et décryptage Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Septembre 2021 à 18:00 | | 0 commentaire(s)|

Beni en mode ville morte pour protester contre l'insécurité Beni, l’une des principales villes où les miliciens ADF Nalu, (Allied Democratic Forces), font régner la terreur, a depuis deux jours l’aspect d’une ville morte...





Source : Cinq mois après l’instauration de l’état de siège, la situation sécuritaire n’a cessé de se dégrader et le nombre de violations de s’accroître au lieu de diminuer, dans les provinces du Nord Kivu et de l’Ituri.Source : https://www.podcastjournal.net/Beni-etat-de-siege-...

Accueil Envoyer à un ami Partager