Bénin: Boubacar Camara quitte ses fonctions de directeur adjoint de la douane
Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Décembre 2023 à 15:57

Boubacar Camara n'est plus le directeur général des Douanes du Bénin. Il a quitté ce poste après deux années (21 octobre 2021-24 novembre 2023) à a tête de cette direction. C'est lui-même qui a fait cette annonce via X, ex Twitter. « Je porte à votre connaissance qu'après deux années (21 octobre 2021-24 novembre 2023) à la Direction générale des Douanes du Bénin en qualité de Directeur général adjoint, je quitte la douane béninoise. Cette mission exercée en tant que Sénégalais et ancien directeur général des douanes de mon pays (2000-2004), est un exemple de solidarité africaine à l'actif du Président de la République Patrice Talon qui a très tôt compris que l'expertise n'a pas de frontières », a-t-il écrit. Tout en remerciant le président Patrice Talon : « Je le remercie particulièrement ». Ne s'arrêtant pas à, le Sénégal a aussi remercié le ministre d'Etat , chargé de l'Economie et des Finances M. Romuald WADAGNI et Cie qui lui ont facilité la tâche. « Ce séjour a été facilité par le soutien de tous, notamment le Ministre d'Etat, chargé de l'Economie et des Finances, M. Romuald WADAGNI, le directeur général des douanes, sortant M. Alain HINKATI, l'ensemble du personnel des douanes béninoises et les partenaires de cette prestigieuse administration », a-t-il soutenu. M. Camara a fini par souhaiter « plein succès à l'équipe entrante, Mme Adidjatou HASSAN ZANOUVI, Directrice générale et M. KAREGIRE Aimé Yvan Directeur général adjoint, mon remplaçant ». Boubacar Camara a certainement pris cette décision suite à sa candidature à la présidentielle sénégalaise du 25 février 2024 au Sénégal.



Source : Source : https://lesoleil.sn/benin-boubacar-camara-quitte-s...

