Bénin : Neuf marins philippins enlevés près du port de Cotonou

Des pirates présumés ont enlevé ce samedi, neuf marins philippins d’un cargo norvégien en rade du port de Cotonou.



« Le 2 novembre 2019, un acte de piraterie a eu lieu dans la zone de la rade du Port de Cotonou. Le navire Bonita (…) a été attaqué à environ 9 milles de la passe d’entrée du port et 8 membres de l‘équipage plus le commandant du navire, ont été enlevés », a déclaré un communiqué du port.



Toutefois, une enquête est ouverte et d’autres membres d‘équipage, sains et saufs ont été auditionnés dimanche, rapporte AFP.