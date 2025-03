Bénin : Neuf terroristes tués dans le nord du pays Rédigé par leral.net le Lundi 3 Mars 2025 à 09:04 | | 0 commentaire(s)|

©️ Atlanticactu.com | Christian Mea | Agence Au Bénin, l’armée a « neutralisé » neuf terroristes dans la nuit du 27 au 28 février à Kantoro, dans la commune de Karimama, située dans le nord du pays. Ce c’est qu’a rapporté dimanche les médias locaux. C’est suite à une attaque à l’engin explosif improvisé contre les positions […] ©️ Atlanticactu.com | Christian Mea | Agence Au Bénin, l’armée a « neutralisé » neuf terroristes dans la nuit du 27 au 28 février à Kantoro, dans la commune de Karimama, située dans le nord du pays. Ce c’est qu’a rapporté dimanche les médias locaux. C’est suite à une attaque à l’engin explosif improvisé contre les positions de l’armée béninoise le mardi 26 février, qui a coûté la vie à un soldat et blessé deux autres, que l’armée béninoise a déployé cette riposte, selon le site d’actualités Bénin Web TV. La même source explique qu’au cours de l’accrochage déroulé dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 février 2025, deux militaires béninois ont été blessés, alors que neuf terroristes ont été tués. À l’image de plusieurs autres pays côtiers et du Sahel, le Bénin est confronté depuis quelques années à des attaques djihadistes de plus en plus récurrentes et souvent meurtrières. Le gouvernement béninois multiplie des actions pour annihiler ces attaques et assurer la sécurité de ses populations.



