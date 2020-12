Benoit Sambou avertit Baldé: «A partir du mois de Janvier 2021 ça va chauffer à Ziguinchor... »

Les responsables de l'Alliance pour la République (Apr) dans la capitale sud du pays ne comptent pas laisser la mairie de Ziguinchor entre les mains de leur allié Abdoulaye Baldé. Lors d'une visite de proximité, samedi soir à Kandialang Ziguinchor, Benoît Sambou a lancé l'offensive pour la conquête de la mairie de Ziguinchor. "On a des projets pour Ziguinchor et nous allons arracher les rênes de la ville. Que ce soit clair, nous allons arracher la mairie de Ziguinchor. Ceci, afin de pouvoir mettre en œuvre notre vision et soulager les populations de Ziguinchor" a déclaré, Benoît Sambou lors d'une rencontre politique organisée par le mouvement "Macky 17-19". REGERDEZSource : https://www.exclusif.net/Benoit-Sambou-avertit-Bal...