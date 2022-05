“Bëssup Setal”: Abdoulaye Saydou Sow exhorte autorités et populations à respecter l'initiative Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Mai 2022 à 09:59 | | 0 commentaire(s)| Une journée de nettoyage par mois pour un Sénégal plus propre, est l’objectif des journées nationales de nettoiement “Bëssup Setal”, initiées par le président de la République. Thiès n’a pas dérogé à la règle. Le quartier dixième, l'école Brigadier Chef Makan Diabaté, le CEM Malick Sy, le Centre de sauvegarde et les rues, ont reçu des coups de balai. Venu présider cette journée, le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow, appelle les autorités et les populations à respecter cette initiative.





