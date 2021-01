Biden-Macron : les minutes d’un entretien téléphonique

Le président Joseph R. Biden, Jr. s’est entretenu aujourd’hui avec le président de la France Emmanuel Macron pour exprimer son désir de renforcer les relations bilatérales avec notre plus ancien allié.



Le président Biden a également souligné son engagement à renforcer les relations transatlantiques, notamment dans le cadre de l’OTAN et du partenariat des États-Unis avec l’Union européenne.



Les dirigeants ont convenu de la nécessité d’une coordination étroite, en particulier par le biais d’organisations multilatérales, pour relever les défis communs tels que le changement climatique, la COVID-19 et la reprise économique mondiale.



Ils ont également convenu de travailler ensemble sur des priorités de politique étrangère communes, notamment la Chine, le Moyen-Orient, la Russie et le Sahel.

(Source : Département d’Etat)

Source : https://www.impact.sn/Biden-Macron-les-minutes-d-u...