Bignona : Un engin explosif tue 6 personnes en charrette à Oulampan Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Octobre 2021 à 21:38

Six personnes sont mortes sur le coup lorsque leur charrette tirée par deux bœufs est montée sur un engin explosif dans le village de Kandidiou, ce vendredi 22 octobre. 5 blessés sont enregistrés et pris en charge au poste de santé de l’armée établie dans la commune d’Oulampan. Les victimes revenaient de la prière du vendredi. Pourtant, à l’aller, informe une source, elles avaient emprunté le même itinéraire avec le même moyen de locomotion. Ce chemin fréquenté par les populations, notamment les élèves, n’est pas loin de la base des militaires. Dans la matinée, un peu plus avant l’heure de la prière, une importante caravane de l’armée est passée sur le même trajet effectuant une mission sécurisation. « Cet acte ciblait certainement l’armée, car les auteurs pensaient que le contingent reviendrait sur la même direction », souffle une source bien informée. Les dépouilles sont conduites à la morgue de l’hôpital de Bignona. C’est le choque au sein des populations. Des voix commencent à se lever pour demander à ce que, les auteurs de cet acte odieux soient traqués et punis sévèrement ». L’armée mène des patrouilles depuis quelques jours dans la zone, a confié une source sécuritaire, estimant qu’il s’agirait de ’’nouvelles poses de mines. Jonas Souloubany BASSENE (Correspondant)



