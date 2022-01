Bignona : Mamina Kamara résiste et gagne son centre de vote à Manguiline Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Janvier 2022 à 00:44 | | 0 commentaire(s)|

L'ouragan Yewi Askan Wi a fait un tabac dans les 98% des collectivités locales de la région de Ziguinchor. À Bignona, si l'ensemble des barons de la coalition Benno Bokk Yaakaar ont mordu la poussière dans leurs bureaux et centres de vote, le président sortant du conseil départemental a pu résister dans son fief. En effet, Mamina Kamara a réussi à gagner dans son centre de vote de Manguiline (Bignona) avec 584 voix pour Bby contre 577 pour Yewi Askan Wi pour le compte du département. Toute fois, il faut noter que la commune et le département de Bignona sont aujourd'hui contrôlé par l'opposition





Source : Source : https://www.exclusif.net/Bignona-Mamina-Kamara-res...

