Bijou Ngoné célèbre son cinquième mariage Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Novembre 2024 à 23:29 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS- Bijou Ngoné a célébré son mariage avec M. Ndiaye, qui devient ainsi son cinquième époux. La cérémonie, marquée par un cadre intime et chaleureux, s'est tenue en présence de sa famille et de ses proches.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/bijou-ngone-celebre-son-c...

