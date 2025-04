Bilan de Macky Sall : Voici une estimation en milliards FCfa, des projets listés

Infrastructures de transport (~ 8 000 milliards FCFA)

Nouvelle ville de Diamniadio (infrastructures globales) : ~2 000 Mds



Autoroutes (Dakar-AIBD-Mbour, Ila Touba, etc.) : ~2 500 Mds



TER Dakar : ~780 Mds



BRT Dakar : ~300 Mds



Routes bitumées (2 500 km) : ~1 500 Mds



Train Dakar–Tamba (projet) : ~500 Mds



Modernisation transport urbain (DDD) : ~150 Mds



VDN 2 et 3 : ~270 Mds



Secteur aérien (~ 1 200 milliards FCFA)

AIBD : ~400 Mds



Aéroports régionaux : ~350 Mds



Flotte Air Sénégal (9 avions) : ~300 Mds



Maintenance aéronautique & École d’aviation : ~150 Mds



Ports et logistique (~ 1 500 milliards FCFA)

Port de Bargny–Sendou : ~300 Mds



Port de Ndayane (partenariat DP World) : ~600 Mds



Port de Sandiara, Gare gros porteurs, Marché national : ~600 Mds



Ponts & viaducs (~ 600 milliards FCFA)

Ponts stratégiques (Foundiougne, Gambie, Rosso, etc.) : ~300 Mds



18 autoponts à Dakar : ~300 Mds



Santé (~ 1 000 milliards FCFA)

Hôpitaux (Touba, Saint-Louis, etc.) : ~500 Mds



IRESSEF, vaccins Diamniadio : ~150 Mds



Ambulances, polycliniques, CMU, hémodialyse : ~350 Mds



Éducation & Innovation (~ 900 milliards FCFA)

UAM, USSEIN, UCAD rénovée : ~400 Mds



14 ISEP + 45 ENO : ~250 Mds



Cité du Savoir, Datacenter Diamniadio : ~150 Mds



Agropoles + centres de recherche : ~100 Mds



Accès à l’eau, énergie, agriculture (~ 1 200 milliards FCFA)

Usines KMS2, KMS3, KMS4 + dessalement : ~600 Mds



Électrification rurale & triplée : ~400 Mds



Agriculture triplée + aménagements hydro-agricoles : ~200 Mds



Industrialisation & programmes économiques (~ 1 500 milliards FCFA)

Parcs industriels (Diamniadio, Diass, etc.) : ~500 Mds



Programmes (PRODAC, PUDC, PROMOVILLE, etc.) : ~700 Mds



Programme 100 000 logements (phase initiale) : ~200 Mds



Satellite, PROMOGED, marchés rénovés : ~100 Mds



Culture, sports, événements (~ 700 milliards FCFA)

Stade Abdoulaye Wade : ~150 Mds



Dakar Arena, Arène nationale, City Sport : ~100 Mds



Stades rénovés, CICAD, Dakar Expo : ~250 Mds



Corniche, Parc Yoff, station balnéaire : ~200 Mds



Cohésion nationale & sécurité (~ 500 milliards FCFA)

Armée renforcée, Institut de guerre : ~300 Mds



Cité ONU, sphères ministérielles (smart buildings) : ~200 Mds



Divers / Financements / Diplômatie (~ 300 milliards FCFA)

Satellite, Union Africaine, Francophonie, Déplacements, etc. : ~300 Mds



ESTIMATION GLOBALE : environ 17 400 milliards FCFA

Soit environ 26,5 milliards d’euros, réalisés sur 12 ans de gouvernance (2012–2024), avec un budget annuel national passé de 2 000 à 6 000 milliards FCfa.