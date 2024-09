Bilan de la Journée « Setal Sunu Rew » : Trois Mois Plus Tard, Thiaroye Se Transforme Rédigé par leral.net le Mardi 3 Septembre 2024 à 02:53 | | 0 commentaire(s)| Le samedi 1er juin, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, lançait officiellement à Thiaroye la journée « Setal Sunu Rew », une initiative centrée sur l'investissement dans l'humain et la communauté pour prévenir les inondations. Trois mois après, nous avons fait le point sur place. Les habitants de Thiaroye témoignent d'une nette amélioration, soulignant que les résultats sont bien plus satisfaisants que les conditions précaires qu'ils avaient auparavant endurées.



