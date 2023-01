Bilan de la phase de groupes du Chan 2022 : Du spectacle en mode crescendo

La phase de groupes de cette 7ème édition du Championnat d’Afrique des nations (Chan) « Algérie 2023 » a baissé ses rideaux, mardi soir, suite au dernier match de ce premier tour ayant mis aux prises le Niger et le Cameroun (1-0), comptant pour la dernière journée du groupe E. Au total, 21 rencontres ont […]

Si l’on craignait un spectacle assez terne au début, notamment lors des 4 premiers matches qui n’étaient pas du tout prolifiques (seulement 2 buts inscrits en 4 matches), les attaques se sont réveillées au fil des journées pour offrir enfin au public un véritable feu d’artifice. En effet, lors du premier tour de chauffe, les filets ont tremblé à 12 reprises. Alors que lors de la 3ème et dernière journée de la phase de groupes, 17 buts ont été inscrits.

En tout, 40 buts ont été marqués en 21 rencontres. Les équipes qui se sont le plus distinguées dans cet exercice sont … la Libye et Madagascar avec 5 réalisations chacun. Et l’Angolais Laurindo Dilson Maria Aurélio alias Depú, seul joueur à avoir marqué un doublé dans ce tournoi, est l’actuel meilleur artificier avec 2 buts à son compteur. Comme quoi cette édition du Chan, entre surprises, confirmations et déceptions, a bien tenu en haleine le public féru de football.

L’Algérie et le Sénégal tiennent leur rang

Ils étaient très attendus dans cette 7ème édition du Chan, et ils ont répondu présent. L’Algérie et le Sénégal, malgré leur palmarès vierge dans l’histoire de cette compétition réservée aux joueurs évoluant dans les championnats locaux, constituaient de sérieux prétendants au titre avant le coup d’envoi du tournoi. De par leur forme du moment et leur ambition, les « Fennecs » de l’Algérie et les « Lions » de l’Atlas étaient comptés, par les observateurs du football africain, parmi ceux qui sont susceptibles de succéder aux « Lions de l’Atlas » du Maroc.

À l’issue donc de la phase de groupes, les équipes algérienne et sénégalaise auront tenu leur rang en terminant chacune à la première place de sa poule. En effet, le pays hôte de ce Chan a tout simplement réussi un carton plein. Les Algériens ont remporté leurs trois matches sur le même score de 1-0, d’abord face à la Libye, ensuite contre l’Ethiopie et enfin face au Mozambique. Une brillante performance qui leur a permis de terminer en tête du groupe A et de garder leur cage inviolée.

Bien qu’elle n’ait pas réussi à en faire autant, l’équipe du Sénégal s’est montrée très solide durant ce premier tour en jouant les premiers rôles dans la poule B. Après avoir lancé leur campagne par une victoire (1-0) contre la Côte d’Ivoire, les hommes de Pape Thiaw s’étaient fait surprendre par l’Ouganda (1-0) lors de la deuxième journée. Mais les « Lions » locaux ont eu assez de ressources pour rectifier le tir lors de leur dernière sortie face à la Rd Congo (3-0) pour ainsi terminer en tête.

Rd Congo, Mali et Cameroun, les gros flops

Aussi étonnant que cela puisse paraître, notamment suite à son entrée en matière réussie dans un groupe très abordable, le Cameroun s’est fait éliminer dès le premier tour. En effet, après une première rencontre plutôt intéressante avec une victoire 1-0 sur le Congo, les « Lions Indomptables » sont tombés (1-0), mardi dernier, face à une sélection nigérienne bien solide. Les acquis relevés lors de leur entrée en lice n’auront donc pas pu leur servir lors de cette deuxième sortie.

Cité parmi les sélections capables d’aller loin dans cette compétition, le Mali également n’a pas tenu son rang. D’abord, le nul 3-3 face à l’Angola a montré les signes de la fébrilité défensive des « Aigles ». Obligés de gagner ou de faire match nul en marquant un but pour passer lors de leur deuxième et dernière sortie, les Maliens ont finalement craqué (0-1). Un échec qui empêchera sans doute le sélectionneur Nouhoum Diané de dormir d’un sommeil profond ces jours-ci.

L’autre équipe à avoir déçu lors de ce premier tour, c’est la Rd Congo. Avec son fort contingent de joueurs venus du Tp Mazembe, de Vita Club et de Lupopo, la sélection congolaise était également parmi les sélections les plus nanties avant le début de cette compétition. Mais sur le terrain, la réalité a été toute autre. En effet, les « Léopards » ont quitté la compétition sans marquer le moindre but. Après deux matchs nuls (0-0) contre l’Ouganda et la Côte d’Ivoire, les hommes d’Otis Ngoma Kondi n’ont pas fait le poids face à des « Lions » du Sénégal qui avaient besoin de se rassurer.

Madagascar et le Niger, la grosse sensation

Ils ont surgi de nulle part pour couper des têtes dans ce Chan et sortir de grandes équipes. Madagascar et le Niger ne cessent de déjouer les pronostics en ce début de compétition. Peintes en petits poucets, ces deux sélections ont prouvé qu’elles avaient leur mot à dire.

Novice à cette compétition, Madagascar étonne par ses prestations. Détermination et solidité ont permis aux Malgaches de surprendre le Ghana d’entrée (2-1). Lors de la troisième journée, ils n’ont fait qu’une bouchée du Soudan (3-0). De quoi entrevoir de meilleures perspectives pour les quarts de finale.

En faisant tomber le Cameroun lors de la troisième journée de cette phase de groupes, le Niger également a réalisé une très belle performance. Le « Mena » qui avait démarré le tournoi sur un nul vierge (0-0) face au Congo a montré une solidarité collective face aux « Lions Indomptables ». Une qualité qui pourrait bien lui être utile au prochain tour.

Papa Alioune NDIAYE

AFFICHES DES QUARTS DE FINALE

VENDREDI 27 JANVIER 2023

16h00 : Algérie – Côte d’Ivoire (stade Nelson Mandela d’Alger)

19h00 : Sénégal – Mauritanie (stade du 19 mai 1956 d’Annaba)

SAMEDI 28 JANVIER 2023

16h00 : Madagascar – Mozambique (stade Mohamed Hamlaoui de Constantine)

19h00 : Niger – Ghana (stade Miloud Hadefi d’Oran)

DJIBY FALL, COACH ADJOINT DES « LIONS »

« Nous sommes bien en mesure de battre la Mauritanie »

Les « Lions » locaux ont effectué une deuxième séance d’entraînement, hier dans la matinée, à l’annexe du stade 19 mai 1956 d’Annaba, pour préparer leur match de quarts de finale contre la Mauritanie prévu vendredi prochain. Accroché après la session, le sélectionneur adjoint, Djiby Fall, a confié que l’équipe était dans toutes les dispositions pour battre les « Mourabitounes » et se qualifier en demi-finales.

L’équipe du Sénégal va affronter celle de la Mauritanie, vendredi à Annaba. Comment comptez-vous aborder cette rencontre ?

Là, nous venons de franchir une étape en nous qualifiant en quarts de finale. Il reste encore une série d’étapes qu’on va démarrer dès vendredi. Ce sont des matches à élimination directe. On va jouer contre la Mauritanie, et comme vous le voyez bien, on prépare le match sereinement. Ça ne sera pas une partie de plaisir. Mais je pense qu’avec le soutien du peuple sénégalais, on peut franchir ce cap et préparer maintenant les autres échéances.

Un derby qui risque d’être rudement disputé. Selon vous, comment devront se comporter les « Lions » pour gagner ce match ?

On sait que la Mauritanie est une équipe difficile à jouer. Ils ont des joueurs agressifs et qui mettent beaucoup d’impact. Maintenant, c’est à nous de réagir et d’essayer surtout de dérouler notre jeu. Je pense que nous avons une équipe capable de rivaliser avec les Mauritaniens si on se base sur nos points forts. C’est-à-dire en mettant beaucoup d’intensité dans le jeu, en essayant aussi d’amener beaucoup de percussion. Donc on peut bien s’en sortir.

Peut-on parler de match revanche, si l’on sait que la Mauritanie avait barré la route au Sénégal lors des éliminatoires du Chan 2014 ?

Pour nous, ce n’est pas une revanche. Dans nos têtes, c’est juste qu’on doit affronter la Mauritanie en quarts de finale parce que c’est une autre génération. Et l’objectif pour nous c’est d’essayer de gagner ce match. Ce qui est essentiel pour nous, c’est de mettre en place notre stratégie et nous qualifier.

Recueillis par Papa Alioune NDIAYE

DÉCÈS DU VICE-PRÉSIDENT DE LA FFRIM

L’équipe mauritanienne endeuillée

La Fédération de football de la République islamique de Mauritanie (Ffrim) vient d’enregistrer une triste nouvelle. Le vice-président de l’instance, Pape Amghar Dieng, est décédé dans la nuit du mardi 24 janvier 2023 à Oran en Algérie où il était avec l’équipe des « Mourabitounes » pour les besoins du Chan.

« Le football mauritanien est en deuil après la perte tragique du vice-président de la Ffrim et Président de la Ligue nationale de football, Pape Amghar Dieng. Nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt », a publié l’instance mauritanienne de football sur sa page officielle.

Pape Amghar Dieng a pu assister à la qualification de l’équipe mauritanienne en quarts de finale. Une première dans l’histoire de la sélection. Son décès est sans doute une lourde perte pour le football mauritanien. La Confédération africaine de football (Caf) s’est jointe également aux condoléances en rappelant un peu la dimension de l’homme. « Il a été salué pour sa contribution au sein d’un collectif de dirigeants qui a mis le football mauritanien sur la voie du succès », pouvait-on lire dans son communiqué officiel.

P. A. NDIAYE

