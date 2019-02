Bilan des affrontements à Tambacounda : 3 morts, 8 blessés, 24 personnes arrêtées et 4 véhicules incendiés

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Février 2019 à 08:45

Le bilan des affrontements ayant opposé les militants du Pur à ceux de Benno Bokk Yakaar de Macky Sall, ce lundi à Tambacounda, s’est soldé par 3 morts et de 7 à 8 blessés graves dont des journalistes. Les trois personnes décédées sont des militants de Benno Bokk Yakaar. L'une a été poignardée à mort et les deux autres ont été heurtées par l'une des voitures du convoi du Pur.



Par ailleurs, « L’Observateur » rapporte que quatre véhicules du convoi du Pur dont le bus qui transportait les journalistes et trois motos-Jakarta, ont été incendiés.



Le journal souligne que 24 personnes dont la plupart membres de la sécurité du candidat Issa Sall; ont été arrêtées par la gendarmerie. Elles ont été interpellées à Kidira. Après audition sommaire, ils ont été embarqués manu militari dans un véhicule en direction de Tambacounda.













