Bilan et perspectives : les assises du mouvement "Taxaw Temm" pointent vers l'avenir Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Août 2023 à 15:22 | | 0 commentaire(s)| Lors des Assises tenues le 8 août 2023 à Kër Sayib, à Thiès, le Comité Directeur du mouvement "Taxaw Temm" a rassemblé les réflexions de deux décennies de lutte pour une transition alternative et des perspectives nouvelles. Au cours d'une synthèse, plusieurs points saillants ont émergé, mettant en évidence à la fois les succès et les défis du mouvement. Les membres du Comité Directeur dudit mouvement se sont réunis, ce mercredi 23 août, à Dakar pour faire le point face aux journaliste.



Accueil Envoyer à un ami Partager