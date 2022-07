Bill Gates dit que la crypto et les NFT sont des actifs factices et sans valeur

Bill Gates n’est pas un fan des crypto-monnaies ou des NFT (jetons non fongibles).



S’exprimant lors d’une conférence TechCrunch sur le changement climatique, le co-fondateur milliardaire de Microsoft a décrit le phénomène comme quelque chose qui est « basé à 100% sur la théorie du plus grand fou », se référant à l’idée qu’un acheteur puisse acheter un actif au-dessus de sa valeur par l’espoir de le revendre plus tard à un prix encore plus élevé.



Gates a plaisanté en disant que « des images numériques coûteuses de singes amélioreront énormément le monde », se référant à la très médiatisée collection Bored Ape Yacht Club NFT.



Les NFT sont des jetons qui ne peuvent pas être échangés les uns contre les autres. Ils sont souvent présentés comme un moyen de prouver la propriété d’actifs numériques tels que des objets de collection d’art ou de sport.



Mais les critiques les considèrent comme surestimés et potentiellement nocives pour l’environnement étant donné la nature énergivore des crypto-monnaies. De nombreux NFT sont construits sur le réseau derrière Ethereum, le deuxième jeton le plus important.



« Je suis habitué aux classes d’actifs … comme une ferme où ils ont une production, ou comme une entreprise où ils fabriquent des produits », a déclaré Gates.



Quant à la crypto, « je ne suis pas impliqué là-dedans », a ajouté Gates.



