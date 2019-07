Billets d’avion pour la CAN 2019 au Caire: Des membres du Frn grincent les dents

L’Etat du Sénégal a convoyé cinq membres du Front de résistance nationale au Caire pour assister à la finale de la Can 2019 entre le Sénégal et l’Algérie, prévue demain vendredi.



Le ministère des Sports a saisi le coordonnateur du Frn, Moctar Sourang pour qu’il lui envoie 5 noms pour les envoyer au Caire afin d’assister à la finale, rapporte Les Echos.



Mais ces billets d’avion offerts à l’opposition suscitent des grincements de dents. Saer Tambédou parle de double de jeu des membres du Frn, qu’il accuse de deal sur le dos du peuple sénégalais.



Moctar Sourang nie en bloc et se dédouane. « Nous sommes des Sénégalais… J’ai envoyé nos cinq représentants, ça n’a rien à voir avec Macky Sall. Il n’y a rien de politique, c’est l’équipe nationale. Ce n’est pas des billets d’avion, mais un avion qui a été affrété et qui va emmener des supporters et parmi les supporters, il y aura l’opposition », a-t-il martelé.

