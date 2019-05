Bizutages dégradants, matériel détourné, corruption et chantage… parfum de scandale à l’Ecole nationale d’agriculture (ENDS) Il se passe des choses gravissimes à l’Ecole nationale d’agriculture de Thiès (ENDS). Des élèves de cet établissement qui ont saisi la rédaction de leral.net avec des éléments audio et vidéo à l’appui, ont révélé des choses invraisemblables.

D’abord les bizutages qui se font à chaque début d’année, censés intégrer rapidement les nouveaux arrivants, tournent souvent à l’humiliation et la torture des nouveaux élèves. Aussi bien les filles que les garçons sont soumis à des épreuves dégradantes et dangereuses, qui ont pour conséquence des blocages et le rejet de l’institution scolaire chez les élèves. Sur des vidéos on y voit des élèves à qui on verse des eaux usées venant des toilettes, sur d’autres, des élèves se roulent sur des tas de débris de verre.



Mais là n’est pas le plus grave, des élèves accusent certains enseignants de réclamer de l’argent à des élèves pour leur donner de bonnes notes.



Les élèves dénoncent le silence des autorités de l’établissement, informées de ces pratiques et qui n’ont pris aucune mesure pour y mettre un terme.



Le matériel scolaire et pédagogique est parfois détourné, comme le matériel de laboratoire que le ministre de tutelle avait offert à l’établissement au début de l’année scolaire, et qui a subitement disparu.



Les élèves qui disent en avoir ras-le-bol de ces pratiques dégradantes, qui compromettent leur avenir, appellent les autorités à se pencher sur le cas de l’Ecole nationale d’agriculture, devenue à leur yeux, un purgatoire qui ne dit pas son nom.

