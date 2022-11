Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme : Ce rôle de l'agent de conformité pour les PPE Rédigé par leral.net le Samedi 26 Novembre 2022 à 16:57 | | 0 commentaire(s)| Les représentants des pays membres du Giaba sont en formation à Saly Portudal, pour renforcer la qualité dans l’adoption des rapports d’évaluation et des rapports de suivi fournis par les pays membres à l’institution ouest africaine. Selon Pattinson Boleigha, président du Forum des agents de conformité des États membres du Giaba, l'agent de conformité a un rôle crucial à jouer pour la lutte; c'est lui qui veille à l'application des lois votées au niveau des pays membres dans les banques. Toutefois, il est revenu sur les personnes les plus exposées dans les régions, qui semblent être les PPE (personnes politiquement exposées). L'agent joue un rôle prépondérant du fait de sa fonction.



