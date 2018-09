Blé Goudé : « Aujourd’hui s’ouvre la page de l’espérance et de l’espoir pour la Côte d’Ivoire.»

Charles Blé Goudé est un prisonnier politique ivoirien détenu à la Haye depuis 2011 au lendemain de la crise post-électorale en Côte d’Ivoire.Il y est détenu avec l’ex président de la Côte d’Ivoire, Gbagbo Laurent. Ils sont tous deux accusés de crime contre l’humanité et d’excitation à la violence.



Cette année 2018 avant la fête de l’indépendance l’actuel président ivoirien a amnistié environ 800 prisonniers politiques.Parmi eux, se trouvait Simone Gbagbo, ex première Dame et épouse de Laurent Gbagbo. Depuis sa libération, elle reçoit plusieurs audiences et messages d’encouragements.



Dans cette vague d’encouragements, Blé Goudé, président de la galaxie patriotique ayant combattu auprès de Gbagbo a adressé un mot à l’endroit de Simone.Sur sa page Facebook, il a écrit ceci :« Merci Maman ! À l’annonce de ta mise en liberté, m’associant à la joie de nombreux Ivoiriens qui avaient salué cette nouvelle étape qu’amorçait désormais notre pays, j’affirmais que, te connaissant, je restais convaincu que dans tes valises de retour, ni la haine, ni la vengeance n’avait de la place.



Je ne croyais pas si bien dire. Aux nombreux visiteurs qui se bousculent à ta porte, qui pour te souhaiter la bienvenue chez toi auprès de ta famille, qui pour t’exprimer leur soutien, tu prêches le pardon mutuel, déclarant : « Mon souhait c’est qu’ensemble nous acceptions de nous pardonner les uns les autres. Considérons que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont nouvelles dans cette Côte d’Ivoire unie et réconciliée. »



Confondant ainsi tes détracteurs, tu souhaites que soit tournée la page des conflits pour que «s’ouvre la page de l’espérance et de l’espoir pour la Côte d’Ivoire.»

Et pourtant, ce marigot de la réconciliation dans lequel tu fais un saut avec tant de succès, se sont déjà noyées des personnalités et des institutions… »



Épris d’admiration pour l’épouse de son mentor, Charles Blé Goudé garde espoir pour le futur. Il croit fermement que la Côte d’Ivoire connaîtra un nouveau départ sous peu.



