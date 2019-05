Bloqué à Paris pour des raisons techniques, Air Sénégal a finalement rallié Dakar

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Mai 2019 à 03:17 | | 0 commentaire(s)|

Le vol Air Sénégal HC404 a finalement rallié Dakar après un retard de plus d'une heure sur l'horaire prévu.



En effet, les radars fureteurs de dakarposte braqués sur AIBD nous ont signalé un atterrissage de l'A330 Neo de la compagnie nationale à 00h47 après 5h13' de vol.



Rappelons que Air Sénégal effectue un vol quotidien entre Paris et Dakar au départ de l'aéroport Charles de Gaulle pour une arrivée prévue à Dakar à 23h30.













Dakarpost.com

