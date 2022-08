Bokki Dialloubé : ADD affole les compteurs avec 94% des voix et confirme le titre foncier de Macky Sall Rédigé par leral.net le Mardi 2 Août 2022 à 01:15 | | 0 commentaire(s)| Il l'avait promis, il l'a fait avec la manière. Le coordonnateur départemental de l'Apr et de Benno de Podor, a radicalement écrasé toute l'opposition réunie avec 14 539 des voix sur les 15 510 valablement exprimées. Un score à la soviétique, qui confirme la suprématie de Abdoulaye Daouda Diallo dans sa commune et dans le département, qui lui donne les coudées franches pour conduire la vision du Président Macky Sall.

Le méga meeting organisé la veille des élections à Bokki Dialloubé, était un avant-goût de ce que sera le résultat qui sera issu des urnes. Avec une mobilisation exceptionnelle et où tous les responsables de la coalition ont tenu à jubiler, avant l'heure, avec leur coordonnateur, les populations de Bokki Dialloubé ont tenu à réaffirmer leur fidélité et leur soutien indéfectible à leur maire, à qui ils ont dit "Oui", pour d'autres victoires du président Macky Sall.



Sur 15 510 valablement exprimées, Abdoulaye Daouda Diallo remporte les 14 539 voix, très loin devant les 7 autres candidats en lice qui se partagent seulement 6%. Pour rappel, le centre de vote du village de Bokki compte 7 bureaux de vote. Et ADD réussit la prouesse de disposer d’un taux de 98,5%. Avec 2 candidats de Yewwi et Wallu dans la commune, l’opposition était presqu’inexistante.



Ces résultats flatteurs sont des brillantes statistiques qui permettent au Ministre des Finances de rouler en roue libre dans le département, et partout ailleurs, pour avoir fait l'objet de plébiscite, par les populations, pour le compte du Président Macky Sall.

